В Пермском крае регистрируют новый бренд такси «Уедь Губаха»

В Губахе появится новый бренд такси под названием «Уедь Губаха». Информация о заявке на товарный знак размещена на сайте Znakoved, на публикацию первым обратил внимание портал Properm.

Согласно заявлению, бренд будет применяться для оказания услуг по перевозке людей, животных или товаров, а также для услуг, связанных с транспортировкой.

Вместе с названием регистрируется логотип будущего предприятия, в котором использованы желтый, темно-желтый, черный, белый, голубой, темно-голубой, синий, оранжевый, красный и ярко-желтый цвета.

Контактные данные заявителя в открытом доступе не представлены.

Губахинский округ активно развивается как туристическое направление в Прикамье. В августе стало известно, что к концу 2027 года общий объём инвестиций в развитие туризма в этом регионе достигнет 4,7 млрд руб.

