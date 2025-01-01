В октябре авторынок Прикамья показал незначительный рост на 1,6% Это первый рост регистрации новых легковых автомобилей с февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рынок продажи автомобилей в Прикамье показал незначительный рост на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные сообщества «Автомаркетолог» и компании Verra.

Всего в октябре было зарегистрировано 2,9 тыс. новых легковых авто. Отмечается, что это первый рост с февраля 2025 года, до этого рынок ежемесячно показывал спад. Количество сделок по подержанным автомобилям составило 9,1 тыс.

Положительная динамика наблюдается на марки автомобилей Belgee (в 3,1 раза), Mazda (в 5,5 раза), Knewstar (в 8 раз), Haval (+35,6%), Toyota (+47,7%). Снижение — на Lexus (-66,7%), Chery (-63,5%), Jaecoo (-58,2%), Exeed (-46,2%), Lada (-12,2%).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в октябре средняя стоимость новых автомобилей в Прикамье осталась на уровне сентября и составила 2,5 млн руб. Ряд моделей китайских и российских брендов стал заметно доступнее.

