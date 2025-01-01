В Пермском крае средняя стоимость нового автомобиля составила 2,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным сервиса «Авто.ру», в октябре 2025 года средняя стоимость новых автомобилей в Пермском крае осталась на уровне сентября и составила 2,51 миллиона рублей. При этом ряд моделей китайских и российских брендов стал заметно доступнее.

Наибольшее снижение цены зафиксировано у Lada Niva Legend — её стоимость сократилась на 8,2% и достигла 1,17 миллиона рублей. Также подешевели Lada Granta (до 1,12 млн рублей) и Tank 300 (до 4,57 млн рублей), заняв второе и третье места по снижению средней цены.

После сентябрьского роста цен на новые автомобили в разных сегментах рынка, октябрь ознаменовался стабилизацией, отмечают аналитики «Авто.ру Оценка». Средняя стоимость автомобилей китайских производителей, официально представленных в России, составила 3,57 миллиона рублей — на 17 тысяч меньше, чем месяцем ранее. В то же время отечественные машины продолжили дорожать: их средняя цена превысила 1,7 миллиона рублей, что на 3% выше сентябрьского показателя.





Рост цен связан с увеличением числа предложений новой марки Tenet, количество которых выросло в полтора раза по сравнению с предыдущим месяцем. По прогнозам, эта тенденция сохранится до конца года.

