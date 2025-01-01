Александр Бастрыкин затребовал доклад о смертельном ДТП с автобусом в Пермском крае Погибли семь человек Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Доклад о ходе расследования ДТП с участием автобуса в Пермском крае представят в центральный аппарат СК России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Пермскому краю Валерию Сафонову отчитаться об установленных обстоятельствах резонансного происшествия, сообщили в пресс-службе следкома.

Напомним, вечером 14 ноября на трассе Пермь-Кунгур пассажирский рейсовый автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии семь человек погибли и 12 госпитализированы.

Следственные органы СК России по Пермскому краю расследуют уголовное дело по статьям 238 (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.