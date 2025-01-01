Мэр Перми выразил соболезнования семьям погибших в ДТП под Кунгуром И пообещал помощь Поделиться Твитнуть

Глава Перми Эдуард Соснин разместил в своём Telegram-канале пост с соболезнованиями семьям погибших в ДТП 14 ноября на трассе в Кунгурском округе.

«Случилась страшная авария: микроавтобус, направлявшийся из Перми, столкнулся с грузовым автомобилем. Среди тех, кто находился в автобусе, были жители Перми. От городской администрации оперативно организуем помощь и окажем всевозможную поддержку тем, кого коснулась эта трагедия. Выражаю соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал градоначальник.

Напомним, ДТП произошло вечером 14 ноября на 64-м км трассы Р-243, недалеко от д. Черепахи. По предварительным данным ГИБДД Пермского края, водитель микроавтобуса 1967 г.р. выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с впереди идущим автомобилем, и столкнулся с грузовиком «Скания» под управлением мужчины 1988 г.р. В результате ДТП погибли семь человек, ещё 12 получили различные травмы. Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, пять — в состоянии средней степени тяжести.

Как пообещал губернатор Дмитрий Махонин, семьи, потерявшие близких в результате автокатастрофы, получат единовременную выплату в размере 1 млн руб. из регионального резервного фонда. Пострадавшим также будет оказана финансовая поддержка.

