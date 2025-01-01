В Перми резко вырос спрос на образовательные услуги Пермяки всё чаще выбирают индивидуальные занятия и творческие мастер-классы Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky

Эксперты «Авито» проанализировали спрос пермяков на услуги в октябре года 2025 года и сравнили с тем же периодом прошлого года. Выяснилось, что у горожан значительно вырос интереса к образованию, самосовершенствованию и бытовым услугам. Традиционно осенний период стимулирует горожан к обновлениям в обустройстве дома и развитии собственных навыков.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе компании, наиболее существенный рост продемонстрировали образовательные программы, интерес к которым увеличился на 119%. Пермяки всё активнее выбирают индивидуальное обучение, мастер-классы и прикладные дисциплины.

На второй позиции — курсы спортивной и танцевальной направленности, популярность которых выросла на 21%. Осеннее время года мотивирует жителей региона поддерживать физическую активность и хорошую форму.

Далее следуют уроки вождения, интерес к которым увеличился на 14% — с приближением зимнего периода многие хотят чувствовать себя увереннее за рулем.

В категории ремонта и обслуживания техники также наблюдается положительная динамика: количество заказов на ремонт посудомоечных машин выросло на 14%, а наладка и ремонт игровых консолей — на 6%.

Кроме того, пермяки продолжают проявлять устойчивый интерес к генеральной уборке, где прирост составил 7%, что свидетельствует о стремлении горожан к уюту и чистоте в своих жилищах.

По данным «Авито Услуг», в целом по Приволжскому федеральному округу осенью 2025 года наиболее востребованными оказались курсы по спорту (+25%), ремонт и техническое обслуживание посудомоечных машин (+12%) и компьютерная помощь для игровых приставок (+15%). Эти тенденции отражают стремление жителей региона к саморазвитию, порядку и комфорту — как в доме, так и в личном развитии.

Напомним, в сентябре спрос на образовательные, digital- и творческие услуги в Перми также значительно вырос по сравнению с августом. Образовательные услуги стали самыми быстрорастущими. В частности, интерес к подготовке к театральному училищу увеличился на 183%, а обучение немецкому языку для работы — на 107%.

