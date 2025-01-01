Жители Перми демонстрируют взрывной интерес к творческому и цифровому развитию Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

По данным «Авито Услуг», спрос на образовательные, digital- и творческие услуги в Перми в сентябре 2025 года значительно вырос по сравнению с августом. Горожане осенью активнее инвестируют в своё развитие, обновление профессиональных навыков и поиск поддержки в сфере искусства и технологий.

Образовательные услуги стали самыми быстрорастущими в Перми. Интерес к подготовке к театральному училищу увеличился на 183%, а обучение немецкому языку для работы выросло на 107%. Запросов на артикуляционную гимнастику стало больше на 60%, а на коррекцию дислексии — на 84%. Это свидетельствует о том, что родители всё больше внимания уделяют развитию речи и когнитивных способностей у детей.

Цифровые услуги и компьютерная помощь также показали уверенный рост. Интерес к разработке компьютерных игр поднялся на 146%, а спрос на настройку 3G- и 4G-модемов — на 153%. Жители Перми всё чаще обращаются к специалистам для улучшения технических возможностей в работе и досуге.

Творческие услуги остаются популярными среди горожан. Интерес к написанию картин акрилом вырос на 93%, а к росписи одежды — на 81%. Это отражает стремление пермяков к самовыражению и созданию индивидуального стиля.

В сфере бытовых услуг также наблюдается рост спроса. Интерес к уборке складов увеличился на 117%, а услуги камуфляжа бороды стали востребованными более чем на 107%.

