Пермское УФАС получило две тысячи обращений и жалоб за три квартала 2025 года Больше всего - в сферах контроля закупок и монополистической деятельности

Пермское УФАС отчиталось о количестве поступивших за три квартала 2025 года обращений, заявлений и жалоб. Общее их количество составило почти 2,1 тыс. Больше всего жалоб оказалось в сфере контроля монополистической деятельности - 600.

«Из них 360 обращений и материалов по фактам возможного злоупотребления хозяйствующими субъектами на рынках электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обращения с коммунальными отходами, связи. Также поступило 240 жалоб на нарушение порядка подключения капитальных объектов к инженерно-техническим сетям, а также порядка недискриминационного доступа потребителей к энергоресурсам», - рассказали в антимонопольном органе.

Жители жаловались на навязывание незаконных условий по договорам, отказы в заключении договоров, несогласие с тарифами, нарушение порядка и сроков подключения к газоснабжению, электричеству и водоснабжению, препятствование доступу потребителей к энергоресурсам со стороны иных владельцев инженерно-технической инфраструктуры.

В сфере контроля закупок поступило 344 жалобы на участников и 337 обращений о включении участников в реестр недобросовестных поставщиков. Основные проблемы были связаны с требованиями к участникам, описанием объектов и отказами в допуске к участию в процедурах.

Ещё 265 жалоб поступило в сфере контроля на товарных рынках и экономической концентрации, которые можно было отнести к категориям услуг связи, продовольственных товаров и нефтепродуктов.

Количество заявлений в сфере контроля органов власти и процедур торгов составило 255, из них 72 жалобы на действия заказчиков, 87 жалоб на действия при организации торгов и 96 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства со стороны органов власти. Признаки нарушения были зафиксированы в сферах деятельности унитарных предприятий, регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, передачи муниципального имущества и ритуальных услуг.

Ранее «Новый компаньон» писал, что за девять месяцев УФАС получило 284 жалобы в сфере контроля рекламы и недобросовестной конкуренции. Нарушения были признаны в случаях отсутствия маркировки рекламы в соцсетях и информации о рекламодателе в интернет-рекламе, использования превосходной степени прилагательных в рекламе без подтверждения, распространения спама, рекламы алкогольной продукции, медицинских и финансовых услуг и размещения рекламы на дорожных знаках, влияющей на безопасность дорожного движения. Сумма штрафов за нарушение закона о рекламе составила более 331 тыс. руб.

