Пермское УФАС взыскало с компаний 331 тысячу рублей за нарушения закона о рекламе Заведено более 60 дел

Олег Антонов

За девять месяцев 2025 года Пермское УФАС рассмотрело 255 жалоб на рекламу. О нарушении закона о рекламе было возбуждено более 60 дел. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

«По итогам рассмотрения этих жалоб возбуждено 61 дело по признакам нарушения закона о рекламе. В 56 случаях признано нарушение закона о рекламе. В пяти случаях дела прекращены из-за неподтверждения факта нарушения», — рассказали в УФАС.

Кроме того, было рассмотрено 29 заявлений о недобросовестной конкуренции в отношении хозяйствующих субъектов. Рассмотрев эти заявления, УФАС завело два дела, выдало одно предупреждение. В остальных случаях признаки нарушения не были установлены.

Общая сумма наложенных на компании штрафов за нарушение закона о рекламе составила более 331 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пермские антимонопольщики возбудили дело в отношении организатора выставки из Москвы. Компания рассылала рекламу, несмотря на то, что пострадавший отписался от рассылки.

