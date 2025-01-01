Пермские антимонопольщики возбудили дело в отношении организатора выставки из Москвы За спам распространителю грозит штраф до 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Пермское УФАС поступила жалоба от гражданина, который сообщил о поступившей на его электронную почту без предварительного согласия рекламу выставки, организованную ООО «Айтии экспо интернешнл».

В пресс-службе ведомства рассказали, что заявитель отписался от рекламной рассылки с помощью ссылки «отписаться» в конце письма, и отправил на электронную почту распространителя рекламы сообщение с просьбой исключить его адрес из рассылки. Тем не менее, гражданин получил отказ, а вскоре вновь получил рекламное сообщение.

Предварительного согласия на получение рекламы от ООО «Айтии экспо интернешнл» заявитель не давал, и пермские антимонопольщики возбудили в отношении общества дело по признакам нарушения Закона о рекламе.

Дело будет рассмотрено 16 октября. За распространение спама нарушителю грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.