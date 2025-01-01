Алина Наумова Подведены итоги конкурса на капремонт здания ТЮЗа в Перми Стоимость контракта составила 43 млн рублей Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Константин Долгановский

Центр организации закупок Пермского края подвёл итоги электронного аукциона на капитальный ремонт Пермского театра юного зрителя (ул. Екатерининская, 68). Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, в торгах участвовала только одна организация.

В минзакупок Прикамья «Новому компаньону» сообщили, что контракт будет заключён с ООО «ЕВРАЗИЯ-СЕРВИС». Стоимость услуг исполнителя составит 43,3 млн руб. Срок исполнения контракта — не позже 31 августа 2026 года.

Напомним, согласно техзаданию, подрядчик займётся реставрационными и консервационными работами: укрепит основания, фундамент, стены, перекрытия, восстановит конструкции и детали из металла и дерева. Кроме того, необходимо обновить декоративную покраску, отделку и декор. Используемые в работе материалы должны соответствовать ГОСТ, иметь сертификаты качества, пожарные сертификаты, а также техпаспорта. Работы должны начаться 1 декабря 2025 года, а завершиться 31 июля 2026 года.

Здание ТЮЗа («Дом пароходчика Любимова») относится к объектам культурного наследия. Разрешение госэкспертизы на его реконструкцию получено 15 сентября 2025 года.

