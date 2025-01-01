Капремонт здания ТЮЗа в Перми оценили в 43,3 млн рублей Деньги выделят из краевого бюджета Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Константин Долгановский

В Перми объявили аукцион на капитальный ремонт Пермского театра юного зрителя (ул. Екатерининская, 68). Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 43,3 млн руб. Источник финансирования — краевой бюджет.





Согласно техзаданию, подрядчик должен заняться реставрационными и консервационными работами: укрепить основания, фундамент, стены, перекрытия, восстановить конструкции и детали из металла и дерева. Кроме того, необходимо обновить декоративную покраску, отделку и декор. Используемые в работе материалы должны соответствовать ГОСТ, иметь сертификаты качества, пожарные сертификаты, а также техпаспорта.





Работы должны начаться 1 декабря 2025 года, а завершиться 31 июля 2026 года. Срок исполнения контракта — не позже 31 августа 2026 года.





Заявки принимаются до 12 ноября, итоги конкурса подведут 14 ноября 2025 года.





Напомним, здание ТЮЗа («Дом пароходчика Любимова») относится к объектам культурного наследия. Разрешение госэкспертизы на реконструкцию здания получено 15 сентября 2025 года.

