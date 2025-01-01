Алина Наумова Площади бывшего кинотеатра «Октябрь» в Перми подешевели на 26 млн рублей Теперь объект продают за 234 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость здания бывшего кинотеатра «Октябрь», которое находится на Комсомольском проспекте, 46, оценивается в 234 млн руб. (139 тыс. руб. за квадратный метр). Это на 26 млн руб. меньше, чем было ранее. Информация об этом появилась на платформе «Авито».

Напомним, здание бывшего кинотеатра «Октябрь» продаётся с июня 2025 года. Начальная цена объекта — 260 млн руб.

«Легендарный развлекательный комплекс «Октябрь»! Готовый бизнес индустрии развлечений c полном спектром услуг! Подходит под любую деятельность! B самом сердце города, рядом с Центральным парком развлечений им. М. Горького», — написано в объявлении.

Продавец продаёт комплекс со всем оборудованием. В частности, покупателю отдадут игровые автоматы, 3D кинотеатр, проекторы и всё, что нужно для их обслуживания. Внутри здания много тематических пространств и кафе.

Кроме того, в строении площадью 1,6 тыс. кв. м выполнен капитальный ремонт, земельный участок оформлен в аренду на 50 лет. Здание без обременений. Возможен торг.

