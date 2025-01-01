В Перми выставили на продажу здание бывшего кинотеатра «Октябрь» Цена объекта — 260 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте популярных объявлений «Авито» на продажу выставлено здание бывшего кинотеатра «Октябрь», которое находится на Комсомольском проспекте, 46.

«Легендaрный рaзвлекательный комплекс «Oктябрь»! Гoтовый бизнec индуcтpии pазвлечений c пoлным cпeктpом услуг! В сaмом ceрдцe гoрода, рядом с Цeнтpaльным парком развлeчeний им. М. Гopькогo! Pacпoложен нa первoй линии центpaльной улицы — Koмсoмольского прocпeкта», — говорится в объявлении.

По данным продавца, продажа комплекса осуществляется с полным комплектом оборудования и игровых автоматов, 3D кинотеатром, проекторами и всем необходимым для их обслуживания.

В здании большое количество тематических пространств, где можно проводить разные мероприятия одновременно, и кафе с необходимым оборудованием для приготовления и хранения продуктов.

Площадь продаваемого объекта составляет 1496 кв. м, а земельный участок оформлен в аренду на 50 лет. Здание без обременений. В нём выполнен капремонт.

На объекте есть центральное водоснабжение и отопление. Также есть индивидуальный тепловой пункт, трансформаторы и стабилизаторы высокого напряжения.

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