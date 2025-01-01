В Перми выставили на продажу здание бывшего кинотеатра «Октябрь»
Цена объекта — 260 млн рублей
На сайте популярных объявлений «Авито» на продажу выставлено здание бывшего кинотеатра «Октябрь», которое находится на Комсомольском проспекте, 46.
«Легендaрный рaзвлекательный комплекс «Oктябрь»! Гoтовый бизнec индуcтpии pазвлечений c пoлным cпeктpом услуг! В сaмом ceрдцe гoрода, рядом с Цeнтpaльным парком развлeчeний им. М. Гopькогo! Pacпoложен нa первoй линии центpaльной улицы — Koмсoмольского прocпeкта», — говорится в объявлении.
По данным продавца, продажа комплекса осуществляется с полным комплектом оборудования и игровых автоматов, 3D кинотеатром, проекторами и всем необходимым для их обслуживания.
В здании большое количество тематических пространств, где можно проводить разные мероприятия одновременно, и кафе с необходимым оборудованием для приготовления и хранения продуктов.
Площадь продаваемого объекта составляет 1496 кв. м, а земельный участок оформлен в аренду на 50 лет. Здание без обременений. В нём выполнен капремонт.
На объекте есть центральное водоснабжение и отопление. Также есть индивидуальный тепловой пункт, трансформаторы и стабилизаторы высокого напряжения.
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