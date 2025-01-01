Ставшей жертвой буллинга школьнице из Прикамья выплатили компенсацию Поделиться Твитнуть

фото: Шедеврум

Судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда с родителей ученика, напавшего на одноклассницу, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

Напомним, инцидент произошёл в Нытвенской средней школе: 11-летний мальчик оскорбил и избил пятиклассницу в процессе подготовки к школьному мероприятию. Девочка получила как физические, так и психологические травмы.

Отец пострадавшей обратился в суд, требуя возмещения морального ущерба от родителей агрессора, и выиграл дело. Судебные приставы по Нытвенскому и Оханскому районам возбудили исполнительное производство на основании двух документов, предписывающих выплатить компенсацию в размере 37 100 руб. Родителей уведомили о возбуждении дела и предупредили о возможных штрафах и принудительных мерах в случае неисполнения судебного решения.

Для обеспечения выплаты компенсации судебный пристав наложил арест на счета родителей. После этого деньги были перечислены на депозитный счёт ведомства и затем переведены пострадавшей. Исполнительные производства были завершены после фактического исполнения обязательств.

