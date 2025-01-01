Ставшей жертвой буллинга прикамской школьнице выплатят 50 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: Шедеврум

За нанесение морального ущерба жертве буллинга суд возложил на родителей подростка-обидчика обязательство по выплате компенсации, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В октябре 2023 года обычный день занятий в нытвенской школе №3 обернулся болезненным происшествием для юной исполнительницы, пришедшей выступить на школьном мероприятии. Одиннадцатилетний задира сначала заблокировал её проход, а затем несколько раз ударил по голове и ногам, сопровождая физическое воздействие оскорбительными словами. Обзывания, звучавшие на глазах у товарищей, причинили не меньшую боль, чем гематомы и ушибы, зафиксированные врачами. Вместо заслуженных аплодисментов после выступления пятиклассница получила травму и психологический дискомфорт.

Обеспокоенный моральным и физическим состоянием дочери, отец подал иск в Нытвенский районный суд Пермского края к родителям обидчика и школе с требованием компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск, обязав родителей виновного мальчика выплатить 35 тыс. руб. солидарно, а образовательное учреждение — 15 тыс. руб. в качестве компенсации.

Родители правонарушителя подали апелляцию в Пермский краевой суд, считая, что суд неправильно определил ответственное лицо.

Изучив дело в апелляционном порядке, коллегия судей по гражданским делам Пермского краевого суда согласилась с выводами нижестоящей инстанции и подтвердила законность первоначального решения. Основная ответственность лежит на семье, которая не воспитала в ребёнке уважение к другим и ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности. Школа №3, в свою очередь, является учреждением, не обеспечившим достаточный надзор за учениками.

Пермский краевой суд оставил решение Нытвенского районного суда без изменений, а апелляцию родителей мальчика — без удовлетворения.

