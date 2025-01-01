Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская «Конфектория» — среди лучших корпоративных музеев России VII Национальная премия «Корпоративный музей» была вручена в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: дирекция Национальной премии "Корпоративный музей России"

На сцене учебного театра-музея Пермского хореографического училища вечером 13 ноября прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии «Корпоративный музей». Как уже писал «Новый компаньон», в этом году завершающие мероприятия конкурса корпоративных музеев прошли в Пермском крае, и это исторически справедливо: именно в Перми идея проведения конкурса появилась у пиар-консультанта Наталии Нечаевой, и за годы небольшая частная инициатива превратилась в огромный национальный конкурс.

Впервые конкурс прошёл в 2018 году, в нём участвовало 16 корпоративных музеев России, победителей выбирали в шести номинациях. В нынешнем году в 17 номинациях VII Национальной премии «Корпоративный музей» конкурировали 153 проекта от 75 музеев.

Главную награду — Гран-при — получил «Музей истории денег» фабрики Гознак (Санкт-Петербург).

Первое место в главной номинации — «Лучший корпоративный музей» — поделили Музей Банка России в Санкт-Петербурге и Музейно-туристический центр «Конфектория» (кондитерская фабрика «Пермская») — уникальное по формату пространство на городской эспланаде, сочетающее интерактивную музейную экспозицию, кафе, магазин пермских сладостей, зоны мастер-классов и свободного общения. Куратор проекта — Ольга Сафрошенко, дизайнер — Никита Гойнов. Этот же музей получил диплом II степени в номинации «Открытие года» с проектом «Кондитерская фабрика возвращается в центр Перми Солёной».

Музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал в этой номинации одним из двух дипломантов II степени, музей филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Березники) — дипломантом III степени, тоже одним из двух.

Музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал также лауреатом в номинации «Развитие территорий» с проектом «Музей выходит в город».

Музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий» в Березниках стал единственным лауреатом в номинации «Корпоративная социальная ответственность» с проектом «Соль в ладошках. Инклюзия в корпоративном музее».

В номинации «Просветительские и образовательные проекты» лауреатом стал Музей измерительных приборов ООО «ЭРИС» (Чайковский) с проектом «Музейный штурм «Познай! Измерь! Открой!», а диплом II степени заработал Музей пермской нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» за постановку спектакля «Бутылочка нефти» по повести Льва Давыдычева, осуществлённую совместно со странствующим театром «Гистрион». Этот музей стал ещё и дипломантом II степени в номинации «Издательский проект» за издание сборника рассказов Льва Давыдычева «Спираль времени».

В номинации «Музейное мероприятие» диплом II степени получил Музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий» (Березники) с проектом «100 с хвостиком на двоих».

Особенно много конкурсных проектов — целых 34 — было в специальной номинации «Наша история Победы». Среди дипломантов — четыре музея из Пермского края: Музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Выставочный зал Пермской печатной фабрики — филиала АО «Гознак», музей филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Березники) и музей АО «Очёрский машиностроительный завод».

Специальный диплом «За вклад в развитие корпоративных музеев» получила президент Пермской государственной художественной галереи Надежда Беляева.

Главная награда конкурса — памятный приз с изображением элемента знаменитого пермского звериного стиля — трехглавой птицы. Легендарный символ, по замыслу дирекции конкурса, несёт тройной смысл: охрана родного дома, выражение веры, надежды и любви, олицетворение человеческого прогресса и творческих побед.

