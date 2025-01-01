В Перми пройдёт форум корпоративных музеев России Будет вручена Национальная премия «Корпоративный музей» Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Пермском крае с 10 по 13 ноября пройдет форум VII Национальной премии «Корпоративный музей», в рамках которого состоится очный финал конкурса и вручение премий победителям.

В 17 номинаций конкурса принято 153 проекта от 75 музеев. Специальная номинация «Наша история Победы», посвящённая Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и теме СВО, стала самой весомой — 34 проекта.

Открытие форума состоится в музейно-выставочном комплексе «Уралкалия» в Соликамске. Очные защиты проектов пройдут в течение двух дней в Перми на площадке выставки-форума «Мы защищаем свой родной дом» («Оружие Победы»). Конкурсанты выступят в номинациях «Новая экспозиция», «Выставка года», «Музей для всех», «Корпоративная социальная ответственность», «Развитие территорий», «Открытие года», «Промышленный маршрут» и «Музейное мероприятие».

Кроме того, в программе выступления российских музейных экспертов, экскурсии по Перми и пермским музеям. Завершится форум вручением Национальной премии «Корпоративный музей» в театре-музее Пермского хореографического училища.

Примечательно, что конкурс корпоративных музеев, как и корпоративных календарей в России зародился в Перми. Сейчас это скромное начинание переросло в Национальную премию.

Вера Рябкова, заместитель министра культуры Пермского края:

— Мы рады приветствовать в Пермском крае финал Национальной премии «Корпоративный музей»! Возвращение премии на свою «историческую родину» символично. За эти годы проект вырос в авторитетную федеральную площадку, а корпоративные музеи доказали, что они — не просто хранители истории предприятий, а драйверы культурного и социального развития территорий. Желаю участникам вдохновения и уверена, что форум станет площадкой для эффективной коммуникации, обмена идеями и опытом.

В Пермь приедут участники конкурса из 52 городов и населённых пунктов разных регионов: Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Брянской, Архангельской, Тамбовской, Тверской, Самарской, Нижегородской, Саратовской, Вологодской, Ярославской, Оренбургской, Кировской, Челябинской, Мурманской, Кемеровской и Иркутской области, Приморского края, Ямало-Ненецкого АО, Татарстана, Республик Коми и Марий Эл, Красноярского, Ставропольского и Краснодарского краёв.

В числе участников VII Национальной премии — корпоративные музеи ведущих предприятий страны из самых разных отраслей экономики: «Газпрома», «Роскосмоса», «ЛУКОЙЛа», «Роснефти», «Объединённой двигателестроительной компании», «Абрау-Дюрсо», «Объединённые кондитеры», «Байкалкварцсамоцветы», Банк России и многие другие.

Пермский край представят восемь команд: Музейно-туристический центр «Конфектория», Музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Музей пермской нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», Выставочный зал Пермской печатной фабрики — филиала АО «Гознак», Музей филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» (Березники), Музейно-выставочный центр ПАО «Уралкалий», Музей измерительных приборов ООО «ЭРИС» (Чайковский), Музей АО «Очёрский машиностроительный завод».

После старта в Перми в 2018 мероприятия Национальной премии проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Иркутске. За шесть сезонов было принято 675 проектов от 345 участников. Аналогичных конкурсных площадок для корпоративных музеев не было не только в нашей стране, но и в мире.

Мероприятия Национальной премии направлены на реализацию поручения президента России Владимира Путина о включении корпоративных музеев в национальный проект «Кадры» и указа «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения». В Пермском крае событие поддерживают краевой минкульт и администрация губернатора Прикамья.

Все конкурсные проекты можно изучить на сайте премии, здесь же публикуется тематический альманах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.