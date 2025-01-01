На СВО погиб разведчик, работавший на Пермском пороховом заводе Данил Николайчук погиб 21 октября в Днепропетровской области Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей Добрянского округа

В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Пермского края Данил Николайчук. Об этом сообщается в новостной группе Добрянского городского округа.

Мужчина погиб 21 октября 2025 года в Днепропетровской области при выполнении боевого задания недалеко от с. Ивановка.

До военной службы Данил работал на Пермском пороховом заводе, а затем подписал контракт с Министерством обороны России. В составе роты глубинной разведки служил старшим разведчиком.

У бойца остались близкие: отец, сыновья, братья и сёстры. Прощание состоится 19 ноября в 11:00 во Дворце культуры и спорта им. В.А. Ладугина в Добрянке. Начало в 11:00.

Ранее «Новый компаньон» писал о гибели на СВО ещё одного жителя Добрянского округа Виктора Галайко. Прощание с ним пройдёт 15 ноября в то же время, в том же месте.

