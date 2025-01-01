В Прикамье простят с погибшим на СВО Виктором Галайко Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей Добрянского округа

В Добрянском округе Прикамья сообщили о гибели на СВО земляка Виктора Галайко. Его похороны пройдут в субботу, 15 ноября.

Мужчина родился 15 июня 1963 года в п. Керчевский Чердынского района Пермской области. В 1980 году окончил школу. С октября 1981 года по октябрь 1983 года служил в армии, занимая должность старшины роты по ремонту и хранению бронетанковой техники.

После службы в армии Виктор Владимирович приехал в Добрянку, где начал работать на строительстве Пермской ГРЭС в качестве монтажника. В 2015 году он получил диплом Уральского государственного экономического университета по специальности «Экономика».

На протяжении последних 15 лет до заключения контракта работал в ООО «УК «Стимул», занимаясь комплексным обслуживанием многоквартирных домов.

В декабре 2024 года он принял решение заключить контракт и отправиться на военную службу в зону специальной военной операции. Виктор Владимирович служил командиром отделения 1 мотострелкового взвода 3 мотострелковой роты 1 батальона.

Погиб мужчина 10 января 2025 года в н.п. Солёное в Донецкой народной республике при выполнении боевых задач.

У Виктора Галайко остались дети, внуки, братья и сёстры.

Прощание с военнослужащим состоится 15 ноября в 10:00 в Добрянке во Дворце культуры и спорта им. В.А. Ладугина.

