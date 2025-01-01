Антон Делидов назначен военным комиссаром Добрянки Поделиться Твитнуть

В Добрянке Пермского края назначили нового военного комиссара — лейтенанта Антона Делидова. Об этом сообщила администрация Добрянского муниципального округа.

Антон Делидов официально приступил к своим обязанностям 13 ноября 2025 года. Его представил коллегам из различных ведомств военный комиссар Пермского края Александр Коковин.

Светлана Вьюжанина, которая ранее занимала эту должность, ушла по собственному желанию в октябре 2024 года.

