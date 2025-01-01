Родственники экс-омбудсмена Прикамья Павла Микова объявили сбор средств на его похороны Поделиться Твитнуть

Родственники бывшего омбудсмена Пермского края Павла Микова начали сбор средств на организацию его похорон. Об этом сообщила его родственница на странице Микова в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина поделилась своими чувствами по поводу утраты близкого человека. Она отметила, что Павел всю жизнь посвятил помощи другим, не жалея себя. «Павел жил очень скромно, — написала она. — Даже ипотеку при жизни не успел погасить. Скромно занимался благотворительностью, боролся с беззаконием».

Брат бывшего омбудсмена также подтвердил, что сейчас идёт сбор средств для помощи в организации похорон Павла Микова.

Напомним, что утром 13 ноября в социальных сетях появилась информация о смерти Павла Микова. Прощание с экс-омбудсменом Прикамья состоится 17 ноября. Панихида пройдёт в холле Большого зала филармонии.

