В минтеребезе подтвердили набор резервистов из Прикамья для охраны критически важных объектов Отправка резервистов в зону проведения специальной военной операции не планируется Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край вошёл в число регионов, где с начала ноября набирают резервистов для обеспечения защиты критически важных и иных объектов жизнеобеспечения региона. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минтербезе.

В ведомстве отметили, что набор резервистов находится в ведении Министерства обороны РФ. Резервистами могут стать мужчины в возрасте до 52 лет с опытом службы в российской армии и не имеющие медицинских противопоказаний. Для этого необходимо подать заявление в местный военный комиссариат и заключить контракт о пребывании в мобилизационном резерве Вооруженных Сил РФ.

При этом продолжительность сборов для резервистов не превышает двух месяцев в год. Жители Пермского края проходят начальную подготовку в учебном центре и затем службу, но исключительно в пределах региона, обеспечивая защиту промышленных объектов и энергетической инфраструктуры от угроз, связанных с использованием беспилотников. Это условие обязательно указывается в контракте. Отправка резервистов в зону проведения специальной военной операции не планируется.

За сотрудниками, являющимися резервистами, сохраняется их рабочее место и средняя заработная плата. Помимо этого, им выплачивается оклад в соответствии с воинской должностью и званием, а также надбавки за участие в сборах, проводимых в районах с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, а также в отдаленных местностях.

По вопросам заключения контракта на службу в качестве резервиста следует обращаться в Военный комиссариат Пермского края, пояснили в минтербезе Прикамья.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», 4 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал новый закон, по которому резервистов можно использовать не только в условиях военного конфликта, но и в мирное время. Пермский край оказался в числе 20 регионов, где ввели будут привлекать добровольцев в специальные подразделения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.