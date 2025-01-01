В Прикамье резервистов привлекают для защиты критически значимых объектов Аналогичные меры введены ещё в 19 российских регионах Поделиться Твитнуть

Пермский край вошёл в число 20 российских регионов, где начали привлекать добровольцев в специальные подразделения, задачей которых станет защита критически значимых объектов. Ранее, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал новый закон, разрешающий использование резервистов не только в условиях военного конфликта, но и в мирное время.

Как сообщает «Коммерсантъ», первостепенной задачей новообразованных подразделений является борьба с беспилотниками, представляющими угрозу для важных государственных объектов. Добровольцы, участвующие в программе, получают специальный статус военнослужащего с полным пакетом социальных гарантий и выплат.

Первый этап набора добровольцев стартовал сразу в нескольких регионах страны, в том числе и Пермском крае. Например, в Татарстане начались мероприятия по формированию охранных формирований для нефтяной промышленности Казани и Нижнекамска. Нижегородская область сообщила о завершении первого этапа отбора резерва, который пройдет подготовку и отправится на защиту местной инфраструктуры.

Также сформированы мобильные группы в Башкортостане, предназначенные для противодействия угрозам дронов; аналогичное подразделение создано в Белгородской области.

Денежное довольствия, которое будут получать сотрудники, зависит от региона и характера службы. Так, в Брянской области оно составит от 40,5 тыс. руб. для рядового состава, до 99,3 тыс. руб. — для командиров, а за каждое боевое дежурство предусмотрена доплата в 4 тыс. руб. В других регионах будут платить меньше: в Тульской области и Башкирии — от 2 до 10 тыс. руб. в месяц, а в Пермском крае — от 4 до 7 тыс. руб.

Привлекать к защите важных объектов будут резервистов в рамках специальных сборов. Проект соответствующего постановления, разработанный Минобороны РФ, опубликовали 7 ноября на портале проектов правовых актов. Согласно документу, возрастные ограничения для резервистов зависят от воинского звания. Например, для солдат и сержантов они будут до 50 лет, а для младших и старших офицеров больше — до 60-65 лет. При этом у кандидатов должна быть категория годности по здоровью не ниже B, а минимальное образование — девять классов. Кроме того, у кандидатов не должно быть судимостей.

Сообщается, что резервистов будут использовать только в границах собственных регионов, хотя закон формально допускает исключения. Этот принцип поддерживается заключением договора, в котором фиксируются обязательства по территориальному применению.

Новым подразделениям поручено не только контролировать объекты критической инфраструктуры, но и предотвращать деятельность разведывательно-диверсионных групп, а также поддерживать порядок в условиях чрезвычайных ситуаций.

«Новый компаньон» направил запрос в минтербез Прикамья. На момент публикации ответ на поступил.

