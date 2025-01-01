Полиция расследует стрельбу в кафе Roll's в Перми Сотрудники полиции задержали правонарушителя и доставили его в отдел Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

В ночь на 13 ноября в дежурную часть полиции поступило сообщение о происшествии в одном из кафе Свердловского района Перми. По предварительным данным, между посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого молодой человек 2003 г.р. выстрелил из зарегистрированного травматического пистолета в мужчину 1996 г.р., об этом сообщили в полицейском главке.

Пострадавший был доставлен в больницу с огнестрельным ранением плеча и после оказания медицинской помощи отпущен.

Также в ходе потасовки пострадал юноша 2007 г.р., получивший ушиб головы. Ему также была оказана медицинская помощь, и он был отпущен.

Сотрудники полиции задержали правонарушителя и доставили его в отдел. Оружие, из которого был произведён выстрел, изъято. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Новый компаньон» писал, что стрельба случилась в работающем круглосуточно кафе Roll's на ул. Куйбышева, 67/1.

