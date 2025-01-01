В кафе Roll's в Перми гость открыл стрельбу Есть раненые Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ночь на 13 ноября в работающем круглосуточно кафе Roll's (Пермь, ул. Кубышева, 67/1) один из гостей открыл стрельбу. В это время там было много людей. О происшествии сообщает 59.ru со ссылкой на пресс-службу группы быстрого реагирования «СВОТ».

«Разборки» начались в компании. Молодой человек вдруг начал стрелять в тех, кто сидел рядом. Одного ранил в голову, другого — в плечо. Администратор кафе нажала тревожную кнопку.

На место приехали сотрудники ГБР и МВД, первые задержали стрелка и передали полицейским. Никому из них мужчина не смог объяснить свой поступок, но известно, что он был пьян. У стрелка изъяли гильзы и травматический пистолет. К пострадавшим приехали парамедики и стабилизировали их состояние, после их увезли в ближайшую больницу. Они уже написали заявление в полицию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.