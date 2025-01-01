В Прикамье вынесли приговор 16-летней школьнице за убийство собственного ребёнка Ей на один год ограничили свободу Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Березниках суд признал виновной 16-летнюю девушку в умерщвлении собственного младенца сразу после родов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установил суд, в ночь на 12 августа девушка 2009 г.р., родила в домашних условиях. Сразу после родов она задушила ребёнка, а затем выбросила тело из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Тело младенца обнаружили прохожие, которые сразу сообщили о случившемся в полицию.

Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве новорождённого, а девушка на период следствия была под подпиской о невыезде. Дело рассматривалось в Березниковском городском суде.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.