В Прикамье перенесли сроки реализации двух инвестпроектов На два года отложено строительство спорткомплекса и досугового центра

Фото: пресс-служба министерства строительства Пермского каря

Совет по предпринимательству принял решение о переносе сроков реализации двух проектов. Согласно документам заседания совета, завершение строительства спорткомплекса «Индустриальный» и центра досуга в Березниках отложено на два года. Оба проекта получили статус приоритетных инвестиционных в 2023 году с плановой датой завершения к 2028 году.

Спорткомплекс «Индустриальный», который будет включать универсальный манеж для катка и роллердром, строит ООО «Фут-Юниор» Под строительство выделен участок земли площадью 1,8 га, расположенный между домами по ул. Чердынской, 13, 16 и 18. Общий объём инвестиций в проект увеличится на 8 млн рублей, достигнув 128 млн руб.

Строительством досугового центра в Березниках занимается компания «Шоколад». Для этого ей был предоставлен участок площадью 0,4 га. Изначальный объём инвестиций составлял 179 млн руб., но его планируется увеличить на 29 млн руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», в мае 2023 года было принято решение о строительстве в Перми футбольного манежа «Индустриальный» и универсального манежа для катка/роллердрома на ул. Чердынской. Проект получил статус приоритетного. Его реализацией будет заниматься ООО «Фут-Юниор». Сообщалось, что объект планируется построить до 2026 года.

Что касается досугового центра в Березниках, то его планируется сделать в виде одноэтажного здания с оригинальным архитектурным решением. В его стенах расположится зал для представлений, рассчитанный на 200 мест, с помещениями для артистов и хранения реквизита. Там же будет предусмотрена зона для кружков, включающая зал для танцев и гимнастики, классы для изобразительного искусства и информационных технологий, а также кафетерий, а территорию вокруг здания благоустроят.

