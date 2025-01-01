Число ДТП с участием детей-велосипедистов в Пермском крае снизилось на 17% С участием электросамокатов – на 23% Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

По итогам оперативно-профилактического мероприятия по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних, управляющих велосипедами, мототранспортом, электросамокатами и электровелосипедами, в Пермском крае, зафиксировано снижение уровня аварийности. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

«Проводимыми мероприятиями удалось снизить количество ДТП с участием детей-велосипедистов на 17,6%, а с участием лиц, управляющих СИМ — на 23,8%», — рассказали в пресс-службе ведомства.

За период с 1 апреля по 31 октября в Прикамье пресекли 495 правонарушений, совершённых несовершеннолетними водителями мототранспорта, 283 средства было помещено на специализированную стоянку. В отношении родителей полиция завела 780 дел об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних.

В сентябре в ГИБДД сообщали о 66 ДТП с участием мототехники в Перми. В результате аварий три человека погибли, 74 получили травмы, среди пострадавших было 18 несовершеннолетних.

