В Пермском крае с начала года в ДТП с мототехникой погибли три человека ГИБДД применяет скрытые патрули, чтобы находить нарушителей на питбайках

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В ГИБДД продолжают поступают обращения от жителей города, касающиеся мотоциклистов на питбайках, квадроциклах и других видах мототранспорта, систематически пренебрегающих правилами дорожного движения, провоцирующих опасные ситуации на дорогах и доставляющих различные неудобства. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

С начала этого года на территории Перми зафиксировано 66 ДТП с участием мототехники, в результате которых три человека погибли, а 74 получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших было 18 несовершеннолетних.

Чтобы сократить аварийность, дорожная полиция использует скрытых патрулей. Инспекторы в штатском регистрировали случаи нарушения ПДД, составляли протоколы об административных правонарушениях или передавали информацию экипажам ДПС.

За счёт этих мер полиция смогла предотвратить 44 нарушения. У 16 водителей не было водительских прав. За передачу управления транспортом лицам, не имеющим на это права, к ответственности привлекли шестерых родитилей. Помимо этого, составлено 10 протоколов об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей.

