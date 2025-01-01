Алёна Бронникова Обслуживание нового автобусного маршрута №633 в Прикамье оценили в 11 млн рублей Контракт будет заключён до мая 2027 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центр организации закупок Прикамья опубликовал электронный аукцион на обслуживание автобусного маршрута № 633, который был запущен между Кунгуром и Чернушкой в текущем году. Согласно размещённой на сайте госзакупок информации, перевозчика определят 27 ноября.

В роли заказчика выступает ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края». Контракт заключается на срок до 31 июля 2027 года. Исполнитель должен будет обеспечить автобусные перевозки на период с 1 января 2026 по 31 мая 2027 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 11,6 млн руб. Средства предусмотрены в краевом бюджете.

Маршрут должен быть обеспечен как минимум двумя автобусами малого класса (один — резервный) с бело-красным оформлением, оснащённых системами кондиционирования воздуха, автоматизированного контроля оплаты проезда, видеонаблюдением, навигацией. Также в салоне должны быть электронные табло и маршрутные указатели, информационные знаки и схема движения.

Протяжённость всего маршрута составляет 333 км (по 166,5 км в прямом и обратном направлении). Расписанием ежедневно предусмотрено по одному отправлению в обе стороны.

Напомним, маршрут № 633 запустили в августе 2025 года. Перевозчиком является ИП Олег Ильин. Согласно открытым данным, он обслуживает восемь маршрутов по шести направлениям в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.