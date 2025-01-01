В Прикамье запустят новый маршрут между Чернушкой и Кунгуром Он начнёт курсировать с 15 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба минтранса Прикамья

Начиная с 15 августа, между Чернушкой и Кунгуром начнёт курсировать новый межмуниципальный маршрут №633. Оператором выступит ИП Ильин. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Для перевозок будут задействованы автобусы малого класса, рассчитанные на 17 посадочных мест.

Продолжительность поездки составит 3 часа и 5 минут. Общая протяженность маршрута между городами — 166,5 км.

Автобус будет следовать по территории четырёх округов: Уинского, Чернушинского, Ординского и Кунгурского.

Отправление из Кунгура запланировано на 10:00, прибытие в Чернушку — в 13:08. Обратный рейс из Чернушки в Кунгур будет отправляться в 15:00.

Фото: пресс-служба минтранса Прикамья

Приобрести билеты можно в кассах автовокзала, на сайте «Автовокзалы Прикамья» или через мобильное приложение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.