Пермская галерея получила в дар работы художника Ивана Россика

Иван Россик умудрился опоэтизировать даже сцены из жизни птицефабрики

Виктор Россик, сын известного художника Ивана Россика, передал графические работы своего отца в дар Пермской художественной галерее. Об этом пресс-служба галереи сообщила в своём официальном телеграм-канале.

Ранее в коллекции хранилось 14 живописных и 37 графических работ пермского художника. После передачи она пополнилась 66 акварелями, рисунками и гуашами, выполненными в 1930—1970-х годах. В новом здании Пермской галереи, для сохранения ранее имеющихся и только переданных работ Ивана Россика, появится специальный кабинет графики.





«Самая драгоценная часть этого бесценного дара — рисунки времен Великой Отечественной войны. С большой теплотой художник изображал своих близких и семью», — отметила Наталья Новопашина, директор Пермской государственной художественной галереи.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что художественная галерея получила в дар от праправнучки художника Василия Верещагина архив копии документов, связанных с династией художников и иконописцев.

