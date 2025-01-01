Анастасия Селиверстова В Перми художественная галерея получила в дар ценные документы Их передали потомки художника Василия Верещагина Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

Праправнучка уроженца Перми, художника Василия Верещагина, и её дочь посетили Пермскую художественную галерею и передали в её архив копии документов, связанных с династией художников и иконописцев. Гостьи также договорились с галереей о совместном исследовании церковной живописи Василия Верещагина. Об этом ПГХГ сообщила в своём телеграм-канале.

Потомки художника, Виктория Смурова и её дочь Евгения Верещагина, посетили пермскую художественную галерею в конце октября. Гости познакомились с исследовательницей династии Верещагиных, искусствоведом Ниной Казариновой, побывали в библиотеке и реставрационных мастерских, где им удалось увидеть отреставрированные графические работы Василия Верещагина.

Виктория и Евгения изучают наследие своего предка уже много лет. Они увидели каталог выставки Верещагина, которая прошла в 1984 году в Пермской галерее и была организована Ниной Казариновой. Наследницы написали искусствоведу письмо — это и стало началом их знакомства с Пермской галереей.

Василий Верещагин — один из ведущих мастеров академического искусства второй половины XIX века. Он родился в Перми в семье потомственных иконописцев и живописцев и тесно связан с историей города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.