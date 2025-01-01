Алёна Бронникова В Перми ищут подрядчика для сноса здания столовой в заброшенном лагере «Фортуна» Начальная цена контракта составляет 2,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

На территории заброшенного лагеря «Фортуна» в Перми, переставшего работать с 2010 года, планируется снести здание столовой. Объект находится на ул. Кировоградской, 178 в Закамске, недалеко от дачи купца Николая Мешкова.

Подрядчика для выполнения работ определят 24 ноября. Контракт будет заключён с МКУ «Содержание муниципального имущества». Максимальная цена составляет 2,5 млн руб. Работы должны будут выполнены до 28 декабря. Средства на оплату услуг выделят из бюджета города.

Общая площадь одноэтажного кирпичного здания составляет 228,2 кв. м, строительный объём — 999 куб. м. В нём размещены обеденный зал, кухня, туалет, умывальник, коридоры.

Как указано в проектной документации, опубликованной на торговой площадке «Сбербанк-АСТ», здание на основании проведённых обследований признано непригодным к эксплуатации. До начала производства работ объект должен быть отключён от инженерных систем, ограждён.

«Демонтируемое здание не является уникальным или сложным объектом и, соответственно, не требует применения каких-либо специфических методов демонтажа», — отмечается в проекте.

Кроме того, здание не является объектом культурного наследия. Демонтаж проводится методом разборки с использованием механизированной техники.

При наличии инфраструктурных сетей выполнение работ должно осуществляться с обеспечением их защиты и целостности, подрядчик несёт ответственность за сохранность всех коммуникаций на объекте и в случае их повреждения, должен будет восстановить за свой счёт. После сноса здания необходимо произвести уборку, вывезти мусор, выполнить планировку территории и предоставить акт обследования на предмет фиксации сноса объекта.

Власти в 2023 году заявляли о планах переоборудовать бывший лагерь в детский молодёжный центр. «Дача на набережной» должна была стать его частью.

