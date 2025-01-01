Мэрию Перми обяжут определять места для катания на лошадях 18 ноября Профильный комитет думы поддержал поправки в Правила благоустройства Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

На заседании комитета Пермской городской думы по вопросам пространственного развития и благоустройства 12 ноября обсудили поправки в Правила благоустройства. Планируется установить правила для катания на лошадях на общественных территориях и запретить предоставление услуг по верховой езде вне специально отведённых мест. Это решение направлено на обеспечение безопасности и порядка в городских зонах. Ранее «Новый компаньон» уже писал об этой инициативе.

Кроме того, администрация Перми предложила запретить установку воздушных линий связи, линий электропередач и кабельных переходов на деревьях и кустарниках. Такие действия нарушают естественный рост растений и усложняют уход за зелёными насаждениями.

Ещё одно предложение касается сроков устранения повреждений люков колодцев и дорожного покрытия вокруг них. Муниципальные органы должны будут устранять такие нарушения в течение 10 дней. Также планируется обратить внимание на информационные стенды, которые застройщики устанавливают на местах строительства новых жилых комплексов. На этих стендах будет размещаться информация не только о заказчике, застройщике и подрядчике, но и контактные данные.

Члены комитета поддержали предложенные изменения, которые будут рассмотрены на заседании Пермской городской думы 18 ноября.

