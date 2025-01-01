Власти Перми хотят ограничить катание на лошадях, пони и других животных
Проект решения гордумы обсудят на публичных слушаниях
Администрация Перми инициирует общественные обсуждения по проекту решения Пермской городской думой, направленному на корректировку действующих правил благоустройства города. Соответствующее решение опубликовано на сайте мэрии.
Изменения включают в себя ряд новых ограничений. В частности, городские власти намерены установить запрет на использование деревьев и кустарников в качестве опор для прокладки линий связи, электропередачи и прочих воздушных кабельных коммуникаций.
В дополнение к этому планируется ввести запрет на предоставление развлекательных услуг, связанных с катанием на лошадях, пони и других животных как непосредственно верхом, так и с использованием гужевого транспорта, включая повозки и сани.
Также вводится ограничение на выгул сельскохозяйственного скота на территории муниципальных земельных участков.
Проведение слушаний запланировано на 24 октября.
