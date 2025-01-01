Власти Перми хотят ограничить катание на лошадях, пони и других животных Проект решения гордумы обсудят на публичных слушаниях Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Администрация Перми инициирует общественные обсуждения по проекту решения Пермской городской думой, направленному на корректировку действующих правил благоустройства города. Соответствующее решение опубликовано на сайте мэрии.

Изменения включают в себя ряд новых ограничений. В частности, городские власти намерены установить запрет на использование деревьев и кустарников в качестве опор для прокладки линий связи, электропередачи и прочих воздушных кабельных коммуникаций.

В дополнение к этому планируется ввести запрет на предоставление развлекательных услуг, связанных с катанием на лошадях, пони и других животных как непосредственно верхом, так и с использованием гужевого транспорта, включая повозки и сани.

Также вводится ограничение на выгул сельскохозяйственного скота на территории муниципальных земельных участков.

Проведение слушаний запланировано на 24 октября.

