Коллектив медколледжа наградят Почётной грамотой Пермского края Проект постановления рассмотрят на заседании ЗС в ноябре

Олег Антонов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил наградить коллектив Пермского базового медицинского колледжа Почётной грамотой региона. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Награда будет вручена за существенный вклад в развитие системы среднего профессионального образования и подготовку высококвалифицированных медицинских кадров для Пермского края.

Инициатива направлена в Законодательное собрание Прикамья. Комитет краевого парламента по социальной политике ранее представил губернатору предложение о награждении коллектива колледжа.

Проект постановления о награждении будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания в ноябре.

