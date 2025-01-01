Прокуратура Прикамья отклонила 90% запланированных контрольными органами проверок Надзорный орган не нашёл оснований для их проведения Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Пермского края завершила проверку проектов планов контрольных мероприятий на 2026 год. Органы контроля предложили свыше 2300 проверок для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Однако 90% этих предложений были отклонены из-за отсутствия законных оснований для их проведения, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В настоящее время контрольные органы работают над устранением недостатков, выявленных прокуратурой, в тех проверках, которые были согласованы с учётом замечаний.

После утверждения планов информация о проверочных мероприятиях, запланированных в отношении хозяйствующих субъектов, будет размещена в ФГИС «Единый реестр контрольных мероприятий» и подсистеме «Единый реестр проверок».

