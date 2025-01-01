Бывший министр туризма Пермского края Юлия Ветошкина устроилась в ПГМУ Пост министра она покинула в сентябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший министр туризма Пермского края Юлия Ветошкина устроилась на работу в Пермский государственный медицинский университет. Об этом сообщает «В курсе.ру».

По информации издания, с 10 ноября она возглавила управление международного медицинского образования ПГМУ. Управление занимается в вузе подготовкой и обучением иностранных студентов. Как указано на официальном сайте, в настоящее время в ПГМУ обучаются студенты из 29 стран. Сведения об изменениях в составе руководства подразделения на сайте отсутствуют.

Напомним, Юлия Ветошкина возглавляла краевое минтуризма с 2021 года, ранее руководила Агентством по туризму и молодёжной политике региона. Пост в ведомстве покинула в сентябре 2025 года по семейным обстоятельствам. В данный момент обязанности министра исполняет заместитель главы Сергей Хорошутин.

