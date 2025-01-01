В сети появился ролик строительства «с нуля» новой гостиницы на месте ВКИУ в Перми Объект посетил вице-премьер правительства Алексей Черников Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд развития Пермского края

Вице-премьер правительства Пермского края Алексей Черников посетил площадку строительства новой гостиницы по ул. Окулова, 4 в Перми. «Посетил все пять этажей и поднялся на крышу», — сообщил он в соцсетях.

Черников отметил, что на объекте завершается кладка стен, строители приступили к созданию теплового контура и внутренним работам. Застройщик устанавливает оконные блоки. Все работы идут по утвержденному графику.

Вице-премьер напомнил, что первый этаж будет включать просторную зону ресепшен, ресторан и конференц-залы. Там же расположатся фитнес- и СПА-центр. Со второго по пятый этаж разместятся 198 номеров категории «четыре звезды» с видами на Каму и правобережную часть Перми.

Открытие гостиничного комплекса, оператором которого станет сеть AZIMUT Hotels (azimuthotels.com), планируется в 2026 году.

Алексей Черников также разместил видео, на котором можно увидеть, как здание росло с нуля.

Проект новой гостиницы на ул. Окулова реализуется при поддержке Туризм.РФ и «Фонда развития Пермского края» в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.