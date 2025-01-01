Анастасия Селиверстова На Восточном обходе в Перми перевернулся грузовик О пострадавших не сообщается Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал ЧП Пермь

Утром 12 ноября в Перми на Восточном обходе между Бродовским трактом и ул. Уинской, на мосту через р. Мось, перевернулся грузовой автомобиль. Транспортное средство оказалось на боку и перекрыло проезд по одной из полос в сторону ул. Уинской. Последствием дорожно-транспортного происшествия стала пробка, о пострадавших не сообщается. Информация о случившемся появилась в социальных сетях.

На данный момент, по данным сервиса «Яндекс.карты» пробок на Восточном обходе нет, движение транспорта осуществляется свободно в любом направлении. В целом, пробки в Перми оцениваются в 4 балла. Проезд транспортных средств затруднён на ул. Пушкина, ш. Космонавтов, от ул. Крисанова до ул. Малкова, а также на пр. Комсомольском.

Напомним, 3 ноября «Новый компаньон» уже сообщал о дорожно-транспортном происшествии с участием большегруза и легкового автомобиля. Тогда последствием аварии стала многокилометровая пробка перед Красавинским мостом, затруднившая выезде из Закамска.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.