Перед Красавинским мостом в Перми скопилась большая пробка Автобусы №80 следуют с опозданием

фото: ЧП Пермь

Перед Красавинском мостом при выезде из Закамска в левобережную часть краевого центра скопилась многокилометровая автомобильная пробка. В телеграм-каналах появилась информация, что причиной её стало дорожно-транспортное происшествие. На распространяемых фото видно, как прямо в начале моста столкнулись легковой автомобиль и большегруз. О пострадавших не сообщается.

В департаменте транспорта администрации Перми предупредили, что автобусы №80 следуют с опозданием уже более 15 минут. Задержки на линии связаны с дорожной ситуацией в районе Красавинского моста.

В ГИБДД города подробности аварии пока не сообщили.

Напомним, из-за ремонта одна часть Красавинского моста в настоящее время закрыта.

