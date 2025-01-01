На Прикамье надвигаются две волны тепла Потепление ожидается в конце текущей и середине следующей недели Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Метеорологи спрогнозировали две волны тепла в Прикамье в ближайшие дни. Согласно прогнозам, потепление ожидается в конце текущей недели — 14-15 ноября, а затем в середине следующей — 18-20 ноября.

Как сообщает Пермский ЦГМС, 13 ноября антициклон начнёт уступать место циклону, днём на севере и востоке региона ожидается умеренный снег, на остальной территории — замерзающий дождь и мокрый снег небольшой интенсивности. Ветер будет юго-западным, южным, 5-10 м/с, температура воздуха поднимется до -3…+2°. А уже 14 ноября мощная адвекция приведёт к повышению температуры: ночью до -3…+2°, днём до +1…+6°. В тёплом секторе циклона пройдут дожди, на востоке — с мокрым снегом.

«В субботу ожидается пик тепла: ночью -1…+4°, днём +1…+6°. Осадки выпадут в основном умеренной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Ветер установится юго-западного направления и усилится до 9-14 м/с. По предварительному прогнозу, следующая волна тепла ожидается 18-20 ноября», — сообщили эксперты.

Из-за температуры воздуха, превысившей климатическую норму на 2-4°, первая декада ноября отметилась большим количеством осадков, что привело к паводку. В середине месяца ожидается рост водности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.