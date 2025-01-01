В Пермском крае начался снегодождевой паводок Рост водности ожидается в середине ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первая декада ноября в Пермском крае оказалась теплее климатической нормы на 2° в северо-восточной части и на 4° на юго-западной, а также отметилась большим количеством осадков, что привело к слабому паводку. При этом эксперты отмечают, что в целом осадков выпало меньше, чем в прошлом году.

«В Чердыни отмечено 62 мм, или 87% от месячной нормы, на остальной территории в основном 55-70% от нормы ноября. За счёт дождей и таяния снега предзимнее увлажнение почвы существенно улучшилось, также наблюдается значительный рост притока воды в Камское водохранилище — за последние сутки на 305 куб. м/с, или более чем на 25%. Это можно считать слабым снегодождевым паводком», — сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Накануне днём 10 ноября на севере и востоке прошли существенные осадки в виде мокрого снега, температура воздуха держалась около 0°. В Губахе за сутки выпало 10 мм осадков, в Чердыни — 11 мм, в Бисере — 7 мм. Днём температура воздуха не превышала +1°, из чего эксперты делают вывод, что можно ожидать заметный прирост высоты снежного покрова, который после предстоящих в пятницу и субботу оттепелей не должен растаять полностью. Ещё одна мощная волна тепла с дождями прогнозируется на 14-15 ноября, что может привести к более значительному росту водности в середине месяца.

Ранее синоптики сообщали, что метеорологическая зима в Прикамье откладывается. Неделя 10-16 ноября ожидается теплее климатической нормы на 4-6°, а 14-15 ноября ожидается мощное потепление и возможное обновление суточных рекордов.

