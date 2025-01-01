Неделя с 10 по 16 ноября в Пермском крае будет теплее нормы на 4-6 градусов Ожидаются дожди и мокрый снег Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

По данным метеорологов, неделя 10-16 ноября в Пермском крае ожидается тёплой, температура воздуха будет выше климатической нормы на 4-6°. Мощное потепление и возможное обновление суточных рекордов прогнозируется 14-15 ноября. Также к концу недели усилятся осадки. Метеорологическая зима откладывается.

«Наступление метеорологической зимы в Пермском крае откладывается — предстоящая неделя будет очень тёплой с температурой воздуха на 4-6˚ выше климатической нормы. К концу недели холод будет вытеснен даже с севера Западной Сибири, где в настоящее время наблюдаются морозы до -30˚С», — рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

В понедельник под влиянием тёплого сектора выходящего с Архангельской области на Приполярный Урал циклона в южной части региона потеплеет до +3…+4°, на севере и востоке ожидается около 0°. Осадки — слабые, на севере и востоке — до 7-10 мм в виде мокрого снега, снежный покров в горной части должен стать постоянным. Авторы проекта «Метеоролог.и.Я» отмечают, что на севере в течение дня начнётся заток холодного воздуха, который постепенно распространится на весь регион. Ветер 10 ноября будет юго-западным, 4-9 м/с, с порывами до 15 м/с.

В тылу уходящего циклона сформируется гребень повышенного давления, под влиянием которого возможно прояснение днём 11 ноября, вечером 12-го и ночью 13-го на юге Прикамья и в Перми. По словам экспертов, во вторник холодный воздух распространится почти на всю территорию, небольшой снег будет на севере, температура воздуха ночью -3…+2°, днём -1…+4°, ветер западный, 2-7 м/с.

В среду будет облачно с небольшим снегом на северо-востоке, температура воздуха ожидается ниже нуля, -1…-6°, ветер — западный, 2-7 м/с. В четверг днём по северу пройдёт небольшой снег, к вечеру циклон принесёт дождь и тёплый воздух. Температура воздуха ночью -5…-10°, днём -3…+2°, ветер южный, 2-7 м/с.

«В пятницу ожидается мощный вынос тепла с юго-запада. Прохождение тёплого фронта в ночь на пятницу может сопровождаться переохлаждённым дождём и образованием гололёда в отдельных районах края при температуре воздуха 0…-2°. Днём усилится ветер, и по мере затока субтропической воздушной массы потеплеет до +3…+7°. На севере и востоке края начнёт таять снег, выпавший в предыдущие дни», — сообщают эксперты ГИС-центра ПГНИУ.

Осадки в этот день ожидаются на севере в виде дождя, в субботу они сместятся в центральную часть и могут усилиться, но за холодным фронтом в северных районах уже возможно похолодание до 0…-2°. Ветер будет южным, 3-8 м/с, с порывами до 15 м/с.

По предварительному прогнозу, в воскресенье похолодание распространится по всей территории Прикамья, дождь сменит снег, зона осадков распространится и на южные районы. Температура воздуха — в пределах -1…-6°. При этом похолодание может оказаться кратковременным.

