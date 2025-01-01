Алёна Бронникова По числу отдыхающих в санаториях Пермский край вошёл в топ-10 регионов За три квартала здравницы Прикамья посетили 122 тысячи гостей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам девяти месяцев 2025 года Пермский край вошёл в топ-10 регионов по числу отдохнувших в санаториях гостей. По данным сайта Санатории-России.РФ, всего за указанный период в здравницах Прикамья отдохнули 122 тыс. человек.

По сравнению с прошлым годом, показатель снизился на 3%. В общероссийском рейтинге по числу отдыхающих Прикамье заняло восьмую строчку, среди регионов ПФО — третью, а в рейтинге по общей динамике изменений — 18-ю. При этом доходы организаций выросли на 12,5%, до 3,8 млрд руб.

В целом по стране число отдыхающих в санаториях за три квартала составило 5,2 млн человек, а доходы санаториев выросли на 12%, до 189 млрд руб.

Лидером по числу отдыхающих на первом месте по санаторно-курортному отдыху оказался Краснодарский край — санатории этого региона за девять месяцев посетили 1,1 млн человек. Второе место занял Ставропольский край — 638,6 тыс. человек, третье — Крым (473,9 тыс.), в топ-5 также вошли санатории Московской области (339 тыс.) и Башкортостана (166,9 тыс.).

По динамике изменений первое место оказалось у санаториев Санкт-Петербурга — по сравнению с прошлым годом количество отдыхающих увеличилось на 20,1%, до 68,8 тыс. человек. Второе место — у санаториев Крыма (+14,3%), третье — Саратовской области (+10,1%).

Среди регионов ПФО в топ-5 самых популярных по числу отдыхающих, помимо Прикамья, вошли Башкортостан, Татарстан (122,8 тыс. человек), Самарская область (101,6 тыс.) и Удмуртия (66,4 тыс.). Рост был зафиксирован только в шести регионах, заметнее всего — в Марий Эл (+22,4%, до 23,4 тыс.) и Саратовской области (+10,1%, до 56,4 тыс.). В остальных регионах наблюдалось снижение, самое ощутимое — в Чувашии (-29,1%, до 43,6 тыс.) и Самарской области (-10,7%).

Среди федеральных округов Приволжский оказался на втором месте. В санаториях на его территории отдохнули 920,1 тыс. человек (-2,4% к прошлому году), доходы составили 26,7 млрд руб. (+14,2%). Первое место — у Южного ФО (1,6 млн человек, 63,6 млрд руб.). Последнее место — у Дальневосточного ФО (117,1 тыс. человек, 2,6 млрд руб.).

По словам экспертов, в санаторно-курортной отрасли наблюдается неоднозначная ситуация. Рост доходов связан с ростом стоимости путёвок и ориентацией на более состоятельных клиентов, последний фактор также объясняет снижение посещаемости курортов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за лето в санаториях Пермского края отдохнули 49 тыс. человек. Доходы организаций достигли 1,7 млрд руб., что демонстрирует прирост в 13% по сравнению с АППГ.

