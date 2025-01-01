Доход санаториев Прикамья за лето превысил 1,7 млрд рублей Это на 13% больше, чем в прошлом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, опубликованной на портале Санатории-России.рф, составлен топ регионов, лидирующих по востребованности санаторного отдыха в летний период 2025 года.

По данным портала, доходы санаториев Пермского края за прошедшее лето достигли 1 млрд 758 млн руб., что демонстрирует прирост в 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основой для рейтинга послужили сведения о количестве отдыхающих, выбравших санатории.

За три летних месяца этого года санаторные учреждения Пермского края приняли 49 тыс. отдыхающих. Общее число посетителей санаториев в Приволжском федеральном округе за летний сезон составило 364 тыс. человек.

Как отметил представитель Национальной Курортной ассоциации Евгений Терентьев, несмотря на незначительное уменьшение общего потока туристов, ряд регионов и федеральных округов зафиксировали позитивные сдвиги в доходах. Это говорит о росте средней стоимости путёвок и результативности используемых маркетинговых подходов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.