В пермском ТРК открылся магазин аниме и K-pop

фото: ТРК "Семья"

В ноябре в торгово-развлекательном комплексе «СемьЯ» заработал новый магазин «Сатори», ориентированный на поклонников аниме и корейской поп-музыки. Торговая точка заняла 57 кв. м на третьем этаже второй очереди комплекса. Ранее здесь находился магазин ДНС, который переехал на первый этаж, уточнили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

Магазин «Сатори» стал вторым проектом для ценителей азиатской культуры, открывшимся в ТРК этой осенью. В соседней зоне, напомним, появился игровой центр PlaYoo с современными «неоновыми» автоматами.

«Мы рассчитываем на внимание молодых посетителей ТРК. Они привыкли к шопингу в интернете, но ради интересной атрибутики и развлечений готовы посещать торговые центры», — отметила руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова.

