Пермяк загрязнил почву строительными отходами на 4,8 млн рублей ущерба Объём отходов превысил 67 тысяч кубических метров

Под Пермью сотрудники Росприроднадзора обнаружили земельный участок, загрязнённый местным жителем строительными отходами. По результатам анализа почвы было выявлено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.

«В деревне Кондратово Пермского края частное лицо засыпало земельный участок смесью грунта и строительного мусора. Результаты анализа почвы показали превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. Размер ущерба окружающей среде составил 4,8 млн руб.», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На площади более 7 тыс. кв. м было обнаружено свыше 67 тыс. куб. м отходов. В частности, бетон, кирпичный бой, асфальтовая крошка, древесный и другой мусор. Надзорным органом было направлено в адрес нарушителя требование о добровольном возмещении вреда.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми запланированы работы по ликвидации крупной несанкционированной свалки в Орджоникидзевском районе. Её площадь составила 11,16 га, а объём отходов IV и V классов опасности — 236,3 тыс. куб. м.

